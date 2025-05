Solange Gomes debocha de “volume” de Nattanzinho: “Ausência de pau”

O cantor Nattanzinho usou as redes sociais nesta semana para postar o resultado de um treino na academia. Vestindo apenas um calção e meias, o cantor chamou a atenção dos internautas por conta do “volume” nas partes íntimas. Algumas pessoas, porém, não perdoaram e riram da situação – como a influenciadora e empresária Solange Gomes.

Leia também

“Ausência de pau”

“Treininho pela manhã. Boa semana, que Deus abençoe”, disse o namorado de Rafa Kalimann no Instagram. Na imagem, ele aparece sem camisa numa cama de hotel. A foto, no entanto, acabou evidenciando as partes íntimas do cantor.

A foto viralizou em perfis de fofoca nas redes sociais e a ex-modelo Solange Gomes ironizou o “volume” de Nattanziho. “Que volume? Passar pano pra ausência de pau, aí já está demais”, debochou a ex-participante de A Fazenda. “Estamos numa época que não pode falar mais nada, mas daí colocar volume onde não tem aí já é demais pra mim”, completou.

Nas respostas da publicação de Nattanzinho, muitos seguidores também falaram sobre a parte íntima do cantor. “Gente, tamanho não é documento, já dizia minha avó”, riu Luciana Piana. “Zero pau”, debochou a seguidora Sumaya Gonçalves. “Aiii não cara. Ajuda a gente também, não tem nada marcando aí”, apontou Fábio Ribeiro.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

2 de 6

Solange Gomes

Reprodução/Instagram 3 de 6

O cantor Nattanzinho falou sobre Marcos Moura durante apresetação

Divulgação 4 de 6

A influenciadora Solange Gomes foi vítima de hackers nesta quinta-feira (17/10)

Divulgação 5 de 6

Nattan

Divulgação 6 de 6

Rafa Kalimann e Nattan posam juntos para as redes sociais

Instagram/Reprodução

Inspiração

Em entrevista no mês passado ao Fantástico, Nattanzinho falou sobre sua nova música, Perversa, e disse que a canção foi inspirada em Rafa Kalimann. “É uma música que fala de amor também. Admiro a Rafaela e a Rafa Kalimann. A forma como ela conduz a vida, como trata as pessoas… Ela é focada, determinada”, disse.

O cantor e a influenciadora assumiram o namoro em dezembro de 2024. Em abril, ele usou as redes sociais para prestar uma homenagem à amada, que completou 32 anos.

“São tantos momentos especiais, vou deixar alguns deles aqui. E alguns dos mais incríveis da minha vida tinham, claro, que ser ao seu lado. Uma mulher incrível, cuidadosa, amorosa, parceira. Nem vou falar tudo aqui porque me faltaria tempo”, começou Nattanzinho em legenda da publicação no Instagram.

“Aproveita mais um ciclo da sua vida. Novas oportunidades, novos momentos, novos lugares. Eu vou tá sempre aqui do seu ladinho, para pular de alegria nos dias felizes e, se preciso, te abraçar em um dia triste. E, claro, te arrancar um sorriso”, continuou.