Solteira, Virginia Fonseca retorna ao Brasil e começa o dia com surpresa para Maria Alice

Nesta sexta-feira (30), Virginia Fonseca começou o dia em clima de festa e carinho. A influenciadora, de 26 anos, comemorou o aniversário de 4 anos da filha mais velha, Maria Alice, com um café da manhã especial na cama, com direito a bolo, bisnaguinha e a companhia dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Mais tarde, Virginia se divertiu com as crianças na área externa da casa. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela aparece escorregando em um brinquedo ao lado das filhas, mostrando que a comemoração foi cheia de alegria e momentos em família.

Após voltar de Portugal, onde estava com Zé Felipe e anunciou o fim do casamento, Virginia fez questão de retornar ao Brasil para passar a data ao lado da filha. Em um post cheio de amor, ela escreveu: “Mamãe chegou em casa pra comemorar essa data super especial ao lado da nossa super-heroína! Hoje é aniversário da nossa primogênita, Maria Alice!”

Além das fotos do momento em família, Virginia compartilhou a emoção de ver a filha crescendo: “Veio de surpresa e se tornou a coisa mais importante da minha vida!”.

