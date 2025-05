Solto após furtar igreja, homem é preso de novo por surrupiar bike

Um homem de 56 anos, que já tinha sido preso por furtar uma igreja, foi detido novamente após surrupiar uma bicicleta na Praça Dom Bosco, no Núcleo Bandeirante (DF). A prisão ocorreu na tarde dessa sexta-feira (23/5) por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45).

As imagens da câmera de segurança de uma casa mostram o momento em que o ladrão sobe na bike e foge. O furto ocorreu em 22 de maio, por volta das 20h. Ele é o mesmo homem que invadiu uma igreja, na mesma região administrativa em novembro de 2024 e furtou alguns equipamentos.

Os vídeos mostram a ação do criminoso. Assista:

Os policiais localizaram o suspeito com as mesmas características apontadas pelas vítimas. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas o ladrão foi reconhecido pelas imagens e identificado como autor do furto.

Ele foi levado à 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante). A Polícia Civil do DF investiga o caso.