O som da implosão do submersível Titan, ocorrida durante uma expedição aos destroços do Titanic, foi registrado por equipamentos do navio de apoio que acompanhava a missão. A gravação revela o momento em que a estrutura falha e mostra a reação de Wendy Rush, diretora da OceanGate e esposa de Stockton Rush, piloto da embarcação. O acidente ocorreu em junho de 2023 e resultou na morte dos cinco tripulantes a bordo.

Veja: As imagens, divulgadas nesta sexta-feira (23/5) pela emissora britânica BBC, mostram Wendy diante de um computador, acompanhando em tempo real a descida do Titan. Em determinado momento, ela ouve um som semelhante a uma batida e pergunta: "O que foi esse estrondo?". Pouco depois, uma mensagem informa que o submersível havia liberado dois pesos, o que, em situações normais, indicaria o início da subida à superfície. A princípio, a equipe interpretou o sinal como parte do procedimento padrão. A Guarda Costeira dos Estados Unidos (USCG), no entanto, confirmou posteriormente que o ruído era, na verdade, o som da implosão do casco da embarcação. Caso Titan O Titan perdeu contato cerca de 90 minutos após iniciar a descida a uma profundidade estimada de 3,8 mil metros. A bordo estavam, além de Stockton Rush, o empresário britânico-paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman, de 19 anos, o explorador britânico Hamish Harding e o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet. Todos morreram na hora. Investigações conduzidas pela USCG apontaram que o casco do submersível, feito de fibra de carbono, já apresentava sinais de falha estrutural desde o ano anterior. Durante um mergulho em 2022, passageiros relataram ter ouvido um estalo forte. À época, Rush teria explicado que se tratava de um simples deslocamento estrutural. No entanto, exames técnicos posteriores indicaram que o barulho foi causado por delaminação, processo em que as camadas da fibra de carbono se separam, comprometendo a resistência do material. O projeto do Titan já havia sido alvo de críticas antes mesmo do acidente. Especialistas apontavam a falta de certificações independentes e o uso de materiais considerados não convencionais para submersíveis de grande profundidade como fatores de risco. Um dos críticos mais enfáticos foi o explorador Victor Vescovo, que chegou a comparar as viagens no Titan a uma "roleta russa" e afirmou ter alertado Stockton Rush sobre os perigos envolvidos.