Sonhos eróticos com famosos ou com o chefe: entenda o que significam

Você acabou de acordar e, de repente, sente o coração acelerado, coberto de suor e talvez até se sentindo um pouco… Excitado? É, você acabou de ter “esse” sonho. E agora que acordou, você tem perguntas sérias. Você pode estar se perguntando por que seu sonho picante envolveu uma paixão antiga, seu chefe, uma amiga ou sua parceria de um jeito diferente.

Apesar do constrangimento que possam causar, sonhos eróticos são mais comuns do que se imagina, e dizem muito sobre o funcionamento da nossa mente. A Pouca Vergonha conversou com a psicóloga e sexóloga Olívia Benetasso. A especialista revela que sonhar com sexo, especialmente com figuras inusitadas como chefes, colegas ou celebridades, não necessariamente reflete desejos literais.

“Na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), esses sonhos são compreendidos como manifestações simbólicas que revelam padrões de pensamento, emoções latentes e experiências recentes”, esclarece Olívia.

A profissional acrescenta que os sonhos eróticos são fruto da atividade mental baseada em crenças, experiências e esquemas cognitivos. Seus significados podem variar de acordo com o contexto de vida, histórico emocional, experiências recentes e até oscilações hormonais.

“Em geral, o sonhos eróticos refletem aspectos do nosso universo emocional, afetivo e, por vezes, físico. Podem estar ligados a níveis de excitação fisiológica, desejos conscientes, pensamentos recorrentes ou simplesmente ao processamento de experiências do dia a dia”, salienta a profissional.

Olívia ainda pontua que estudos em neurociência mostram que os sonhos têm papel importante na consolidação da memória, na regulação emocional e na organização de conteúdos internos — e isso inclui a sexualidade.

Além disso, a profissional acrescenta que a sexualidade é uma dimensão legítima e rica da experiência humana. “Os sonhos, inclusive os sexuais, são espaços internos nos quais elaboramos conteúdos de forma simbólica e segura. Trabalhá-los em psicoterapia é promover saúde emocional, liberdade e aceitação de quem somos por inteiro.”

Sonhos eróticos com famosos

Teve um sonho sensual com um galã de novela ou série de vampiros? Daqueles que te faz corar ao acordar e talvez até ficar um pouco decepcionado por não ter sido real? A profissional explica que celebridades costumam representar atributos idealizados como poder, beleza, liberdade e sucesso.

“A nossa mente associa essas imagens ao que estamos elaborando internamente. Um sonho com uma figura pública pode estar mais ligado à nossa relação com autoestima, ambição ou imagem corporal do que a um desejo concreto”, esclarece.

E com o chefe ou colegas de trabalho?

Sonhar que está transando com seu chefe — talvez debruçado sobre a mesa ou se escondendo pelo escritório… Já ocorreu com você? Claro, causa dúvidas, mas, relaxa, não significa necessariamente que você esteja secretamente apaixonado por ele.

“Sonhos com figuras do cotidiano, especialmente em contextos profissionais, costumam causar desconforto, sobretudo quando envolvem erotização, e nesse caso pode ser apenas uma metáfora para outras sensações”, acrescenta.

E quanto a fazer sexo dos sonhos com seu colega de trabalho? A dinâmica de poder certamente é diferente de transar com seu chefe. Embora você possa estar abrigando uma atração secreta pela pessoa com quem passa incontáveis ​​horas colaborando, é provável que seja apenas admiração profissional.

Olívia acrescenta que “a erotização pode simbolizar relações de poder, necessidade de controle, busca por aprovação ou desejo de autonomia e, não necessariamente, atração sexual real.”

Sonhos de sexo são “desejos reprimidos”?

O significado do sonho erótico depende de como aconteceu seu sonho, ou seja, do contexto em que você estava e de como apareceu para você. “Estudos mostram que os sonhos são multifatoriais, influenciados por aspectos emocionais, fisiológicos, hormonais e ambientais. Eles não têm um único significado; são, antes de tudo, um reflexo da complexidade do nosso psiquismo”, acrescenta Olívia.

“Os sonhos eróticos são uma experiência humana comum e valiosa para o autoconhecimento. Não devem ser censurados ou tomados ao pé da letra, mas explorados com curiosidade e cuidado”, encerra a profissional.