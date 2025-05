Sophia Abrahão relembra “fora” de José Wilker nos bastidores da Globo

A atriz Sophia Abrahão, de 34 anos, relembrou a primeira vez que se encontrou com José Wilker e recebeu um “fora” do ator, durante um bate-papo no podcast “Avisa”, apresentado por ela e Mariana Molina.

Na época do encontro, Sophia estava gravando “Malhação”, e tentou puxar assunto com o ator por conhecer a filha dele: “”Eu tenho uma história muito boa com o José Wilker. Eu estava em ‘Malhação’ e fazia Cal [Casa das Artes das Laranjeiras] com a filha dele, e aí eu entrei na praça de alimentação do Projac, ele um ídolo, e eu tinha um assuntinho com ele, que era a filha”, iniciou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução UOL “Felomenal”, bordão de Giovanni Improtta, interpretado por José Wilker em “Senhora do Destino” (2004) Reprodução: TV Globo Webert Belicio – Agnews Globo Reprodução/ Redes Sociais Reprodução Instagram Voltar

Próximo

Ela contou como se aproximou dele e acabou levando um “fora” do ídolo: “Aí eu cutuquei ele, ele comendo sozinho, falei: ‘Oi, Zé Wilker, tudo bom? Faço Cal com a sua filha’. Aí ele [fez cara de quem não entendeu nada] e falou ‘Quê?’. Eu ‘não, não, só queria te dar um oi’”, contou.

“E a minha galera de ‘Malhação’ estava sentada, vendo a cena, e eu voltei desnorteada para a mesa, fiquei péssima. E aí eu começo a ouvir: ‘Ei, oi’. Acho que ele se arrependeu e falou assim: ‘Você, menina, qual seu nome? Falei: ‘Sophia’. Ele: ‘Prazer, então’. Talvez ele não tenha entendido o que é Cal. Eu devia ter insistido. Ele não foi babaca”, conclui.

Sophia estreou na Globo em 2007, quando participou das temporadas 15 e 16 de “Malhação”. Já José Wilker, falecido desde 2014, foi um grande nome dos folhetins da emissora, com participações em grandes sucessos.