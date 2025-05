Spotify bane músicas de Poze do Rodo por apologia ao CV

Preso nesta quinta-feira (29/5), MC Poze do Rodo teve músicas banidas do Spotify pelo mesmo motivo que o levou à prisão: apologia ao crime e às facções criminosas, com destaque para o Comando Vermelho. Em contato com a coluna, a equipe da plataforma nos Estados Unidos informou que as letras de Poze do Rodo e de outros artistas do rap brasileiro passaram por avaliação.

Os usuários tinham livre acesso aos chamados “proibidões”, que exaltam facções, atacam a polícia e contam histórias de traficantes e homicidas. Depois da análise do Spotify, músicas e playlists foram retiradas da plataforma. Um dos conteúdos excluídos de Poze do Rodo foi a música “Fala que a Tropa é CV”.

10 imagens Fechar modal. 1 de 10

Spotify

Chesnot/Getty Images 2 de 10

Funks sobre o Comando Vermelho são facilmente encontrados na plataforma

3 de 10

Atuação do PCC é exaltada em músicas disponíveis no Spotify

Reprodução 4 de 10

Oruam

Instagram/Reprodução 5 de 10

Em Assault, Oruam diz que meta é “parar o Brasil”

Reprodução 6 de 10

MC Poze do Rodo foi preso por ligação com o Comando Vermelho

Foto: Instagram/Reprodução 7 de 10

“É o 1533” faz referência ao código numérico do PCC

Reprodução 8 de 10

Atuação do PCC é exaltada em músicas disponíveis no Spotify

9 de 10

Funks sobre o Comando Vermelho são facilmente encontrados na plataforma

Reprodução 10 de 10

Playlists relacionam músicas que exaltam o PCC

Reprodução

Na canção, o MC faz um alerta: “Se os cana brotar, a bala vai comer”.

“Oi, na VK os menor te acerta Só soldado bom de guerra Que te mira e não te erra Só AKzão na favela Com vários pentão reserva Aonde entrar, cês leva É bala nos três c* [referência jocosa à facção rival Terceiro Comando], é bala nos três c* De 62 é só papum e os alemão aqui nem tenta De Glock e de radin, fumando um baseadin Destrava o G3zão que se piar, nós quebra Destrava o G3zão que se piar, nós quebra Respeita o CV Que só tem bandido brabo, só menor de guerra Que bota pra f*der Nós é terror dos Terceiro, ADA e dos meleca Fala que a tropa é Comando Vermelho Se piar aqui na VK, vocês vai ver Só soldado preparado, os menor descontrolado Se os cana brotar, a bala vai comer Fala que a tropa é Comando Vermelho Se piar aqui na VK, vocês vai ver Só soldado preparado, os menor descontrolado Se os cana brotar, a bala vai comer Se os cana brotar, a bala vai comer.”

Em 2021, Poze do Rodo chegou a ocupar o primeiro lugar entre os cantores com mais hits no Top 50 do Spotify, com exceção de artistas do gênero sertanejo.

Leia também

Entre as playlists que deixaram o catálogo do Spotify também está “Relíquias do CV”. Outras, no entanto, passaram por um pente-fino da plataforma e permanecem no ar, como “Comando Vermelho” e “Proibidão do CV”. A obra, “É o 1533”, referência ao código numérico do Primeiro Comando da Capital (PCC), também foi mantida.

Oruam é sucesso no Spotify

Outro artista conhecido do funk, o cantor Oruam mantém no Spotify músicas nas quais fala sobre o uso de armas e drogas. O artista é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos principais líderes do CV. Ele cumpre pena de 44 anos de prisão na Penitenciária Federal de Campo Grande por crimes como homicídio qualificado e formação de quadrilha.

Em Assault (Carro Forte), escrita em parceria com Borges, Orochi, Chefin e Bielzin, Oruam descreve:

“Todos meus manos portando fuzil Todos meus manos portando uma Glock Meta dos cria: parar o Brasil E explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzin tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do pinote.”

Em fevereiro, Oruam foi detido em sua casa ao lado de Yuri Pereira Gonçalves, conhecido como “Pará”, procurado por integrar o Comando Vermelho. Ele responde na 1ª Vara Criminal Especializada de Combate ao Crime Organizado do Rio de Janeiro pelos crimes previstos no artigo 2º da Lei 12.850/13: “promoção, financiamento ou integração de organização criminosa”.

Prisão de Poze do Rodo

O cantor Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso no âmbito de uma investigação que apontou uma “relação sólida” do artista com a cúpula do Comando Vermelho. Os levantamentos foram feitos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

De acordo com a DRE, Poze do Rodo era frequentador das festas promovidas pelo CV nas comunidades dominadas pela facção, como o Complexo do Alemão e a Cidade de Deus. Além disso, o rapper teria shows contratados pelo CV para se apresentar dentro dessas áreas, supostamente ajudando a lavar dinheiro do tráfico.