Spotify diz não saber por que músicas de Poze do Rodo foram removidas

A equipe do Spotify no Brasil diz não saber o motivo que fez músicas do MC Poze do Rodo, que fazem referência ao Comando Vermelho, serem removidas da plataforma. Em 2024, a equipe do Spotify nos Estados Unidos informou que estudava banir canções do artista e também de outros rappers brasileiros cujas letras exaltam facções criminosas.

Recentemente, músicas do MC Poze do Rodo com referência ao Comando Vermelho foram, de fato, removidas da plataforma. Mas, segundo a assessoria do Spotify no Brasil, as remoções não ocorreram por iniciativa da empresa.

“A plataforma não escolheu nem manter nem tirar”, informou.

A assessoria do Spotify no Brasil não soube explicar por que as canções foram removidas, mas disse que a referência ao Comando Vermelho não é empecilho para que permaneçam disponíveis aos usuários da plataforma.