SRAG em alta: internações estabilizam com novos leitos, mas casos continuam crescendo, diz Sesacre

Há alguns dias, as unidades de saúde do Acre vêm enfrentando superlotação por conta do alto número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente casos de bronquiolite em crianças.

O secretário de Saúde do Acre (Sesacre), Pedro Pascoal, afirmou em entrevista ao ContilNet, nesta quarta-feira (28), que o cenário mudou nos últimos dias após a ampliação do número de leitos — pelo menos 10 novas unidades — no Hospital da Criança, em Rio Branco.

“Com a abertura dos novos leitos, deu uma estabilizada. Estamos tendo mais rotatividade nos leitos e, com isso, suprindo a demanda, com taxa de ocupação abaixo do que estava no cenário anterior”, afirmou.

Embora as unidades de saúde tenham folgado em relação ao número de internações, o cenário não mudou quanto à quantidade de atendimentos.

“Mas não deu uma amenizada no número de atendimentos. O número de atendimentos segue crescendo, só que não são pacientes que estão evoluindo com tanta gravidade quanto nos anos anteriores”, acrescentou.

O aumento expressivo de casos de SRAG levou o Governo do Acre a decretar situação de emergência em saúde pública no dia 10 de maio.

Segundo o Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado na última sexta-feira (23), o Acre está entre os 20 estados brasileiros com crescimento nos casos de SRAG. A circulação dos vírus Influenza A e Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é apontada como a principal causa, afetando principalmente crianças de até quatro anos e idosos.

Um dado preocupante, de acordo com o secretário, mostra que o Acre ainda não alcançou a meta de 95% de cobertura vacinal nos grupos prioritários. Atualmente, a cobertura vacinal no estado é de apenas 43,08%.

“Os números de casos e de quadros graves por Influenza e Covid-19 estão aumentando em todas as idades. Os hospitais estão lotados por causa das baixas coberturas vacinais. Precisamos manter nossas vacinas em dia — e não apenas contra Influenza e Covid-19. Aproveite a visita à unidade de saúde mais próxima da sua casa e mantenha sua caderneta de vacinação atualizada”, destacou.

O secretário fez um alerta aos pais sobre os cuidados com as crianças.