STF: depoente diz que Abin não tem capacidade técnica para infiltração

O Supremo Tribunal Federal (STF) segue com as oitivas das testemunhas de defesa em ação que investiga suposta trama golpista cujo objetivo era manter Jair Bolsonaro (PL) no poder após sua derrota eleitoral em 2022. Na tarde desta segunda-feira (26/5), Christian Perillier Schneider está depondo na Corte como testemunha do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.

O ministro Alexandre de Moraes questionou Schneider sobre a capacidade de infiltração da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

“Tecnicamente impossível e legalmente também. A infiltração de agentes não se faz em 3 meses. A Abin não tem capacidade técnica para tal ação. Não há infiltração. Não tem infiltração em 3 meses”, afirmou em depoimento ao STF.

E a testemunha prosseguiu explicando o que o “recrutamento de fonte”. “Talvez, possa ocorrer, o que chamamos de recrutamento de fonte. É nada mais que alguém que está naquele ambiente e pode trocar informações com agente da Abin para troca de informações legais. Mas, a entrada de agentes é proibida. A Rússia, por exemplo, coloca um agente por 8, 10 anos. É proibido no Brasil.”

Moraes perguntou sobre a relação da testemunha com Augusto Heleno. Christian Perillier Schneider alegou que trabalhou com o general em dois momentos, uma vez indiretamente dentro da Abin e, no segundo momento, no trato direto com o ex-ministro, sendo assessor da agência.

Schneider negou a Moraes que tenha participado de reuniões ou foi chamado para conversas onde o tema seria um possível golpe de Estado. A testemunha de Heleno também negou que existiu “agentes secretos” na Abin durante as eleições de 2022.