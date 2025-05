Stylists de Virginia se pronunciam após separação com Zé Felipe: “Meia palavra basta”

Após a confirmação da separação de Virginia e Zé Felipe, os stylists da influenciadora, TomTom Fonseca e Rodolpho Rodrigo, se pronunciaram nas redes sociais. TomTom respondeu aos questionamentos sobre o término dizendo que “meia palavra basta” e, em tom firme, pediu que cada um cuidasse da própria vida. Já Rodolpho publicou um texto breve demonstrando respeito ao casal.

Nos stories, TomTom, que trabalha ao lado da influenciadora digital há cinco anos e foi responsável por muitos de seus looks emblemáticos, contou que estava recebendo mensagens perguntando sobre o término com o cantor. No entanto, o produtor se limitou a deixar apenas algumas frases enigmáticas, sem citar o nome do casal.

“Para quem está me mandando mensagem. Para bom entendedor, meia palavra basta”, escreveu o stylist, que acrescentou a seguinte frase: “Deus deu só uma vida para cada um. E é para cada um cuidar da sua, se não ele te dava duas”. De forma afiada, o produtor de moda deixou claro para os curiosos que não vai se aprofundar no assunto.

Já Rodolpho publicou uma declaração agradecendo pela parceria com o casal e demonstrando apoio diante do momento delicado: “Que privilégio o meu tê-los como clientes e amigos nesses 5 anos de Virlipe. É por isso, por conhecer vocês intimamente e saber dos muitos valores que cada um possui, que deixo aqui o meu respeito e amor por vocês e por sua família”, afirmou.

Na sequência, Rodrigo também informou que não se aprofundaria sobre o assunto, apesar de estar recebendo questionamentos: “Que Deus os guarde e abençoe nesse recomeço. E, aos demais CURIOSOS, não gastem energia me enviando mensagens para saberem o que não lhes diz respeito. Obrigado pela compreensão. Boa noite”, ele declarou.

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite da última quarta-feira (27/5) e pegaram os fãs de surpresa. O casal, que cumpre compromissos profissionais em Portugal, chegou a publicar uma foto se beijando minutos antes de comunicar o término da relação. Na publicação, reforçaram que sempre manterão a amizade em prol dos três filhos.