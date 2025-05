sucesso-na-broadway,-musical-“dreamgirls”-estreia-no-brasil-em-julho

“Dreamgirls – Em busca de um Sonho” chegou ao Brasil! O musical, que é um dos maiores sucessos da Broadway, estreará em São Paulo em 31 de julho, no Teatro Santander. Em 2006, a renomada produção foi adaptada para o cinema e teve Beyoncé em um dos papéis principais: Deena Jones. Na versão brasileira, a atriz e cantora Laura Castro é quem dará vida à personagem no palco.

O enredo é sobre a ascensão de Effie White, Lorrell Robinson e Deena Jones, cantoras afro-americanas da década de 60. O trio inicia a carreira artística participando de concursos amadores, é descoberto por um empresário ambicioso e fica famoso. Na história, as estrelas, chamadas de “The Dreams”, encaram desilusões e desafios do sucesso. Além de passear pela era de ouro da música soul, o espetáculo fala de desigualdade de gênero, racismo e relações interpessoais no showbiz.

Samantha Schmütz, Letícia Soares e Laura Castro serão protagonistas da versão brasileira de "Dreamgirls"
Letícia Soares será Effie White na versão brasileira do musical "Dreamgirls"
Laura Castro será Deena Jones na versão brasileira do musical "Dreamgirls"
Samantha Schmütz será Lorrell Robinson na versão brasileira do musical "Dreamgirls"

No Brasil, “Dreamgirls” terá direção geral de Gustavo Barchilon, direção musical de Gui Leal e coreografias de Rafa L. Tradução e versão serão feitas por Bianca Tadini e Luciano Andrey. Nos Estados Unidos, o musical estreou em 1981 e ganhou vários prêmios, incluindo dois Grammys e seis Tony Awards – já o filme conquistou dois Oscars.

A produção apresenta músicas nos estilos R&B, soul e pop dos anos 60 e 70, além de elementos de funk, disco e gospel. No espetáculo adaptado para o Brasil, as “Dreamettes” serão Letícia Soares (Effie White), Samantha Schmütz (Lorrell Robinson) e Laura Castro (Deena Jones).

Laura Castro, que atualmente interpreta Cady no musical “Meninas Malvadas”, usou as redes sociais para falar da conquista de mais um sonho. “Um dia, uma grande diretora com quem eu estudava teatro musical me disse: ‘Ouvi falar que vai ter ‘Dreamgirls’ no Brasil daqui uns anos! Continua estudando que você tem potencial pra estar no elenco’. Mais de dez anos depois, aqui estou eu anunciando que serei a Deena Jones”, escreveu a cantora e atriz.

Segundo Laura, ao saber da notícia de que havia passado no teste, ela chorou. “O coração aqui transborda de emoção, orgulho e alegria! A Laura de dez anos atrás que sonhava um dia entrar para o elenco de ‘Dreamgirls’ estaria chorando do jeitinho que eu chorei quando recebi a notícia. Nunca vou me cansar de dizer o quão mágico é ser artista! Deena Jones, vou cuidar muito bem de você”, revelou.

Serviço

Os ingressos para “Dreamgirls – Em busca de um Sonho” já estão à venda no site da Sympla. O musical terá duração de 2h30, com intervalo de 15 minutos. A produção será apresentada às quintas (20h), sextas (20h), sábados (16h e 20h) e domingos (15h e 19h). Os ingressos vão de R$ 42 a R$ 380, mas há meia-entrada e descontos especiais. O Teatro Santander fica na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, na capital paulista.