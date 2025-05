Suelen Gervásio revela problemas na gravidez: “Semana a semana”

Grávida de 33 semanas da segunda filha, Suelen Gervásio usou os stories do Instagram, na segunda-feira (26/5), para atualizar seu estado de saúde e revelou os problemas que tem apresentado na reta final. A influenciadora contou que está preocupada com contrações e dilatações que vem sentindo há alguns dias.

“Tô passando aqui, rapidinho, pra responder as inúmeras mensagens das pessoas preocupadas querendo saber o por que eu tô sumida essas últimas semanas. E vou direto ao ponto: estou com 33 semanas e já estou com contrações”, começou.

Leia também

E continuou seu relato: “E, além dessas contrações, que são bem comuns, ainda mais nas semanas que estou, o que mais está me deixando preocupada é que o tampão já saiu tem duas semanas e estou dilatando”, apontou.

Desabafo

Em seguida, Suelen Gervásio desabafou: “Isso tem me deixado muito mal, muito preocupada porque nascer antes do tempo previsto é algo que deixa qualquer mãe, qualquer pai, muito preocupada. E isso tem me afetado muito”, assumiu, antes de completar:

“E eu estou vivendo semana a semana, tentando segurá-la o máximo, tentado fazer o máximo de repouso possível. Quem é mãe sabe que é difícil fazer repouso, ainda mais quando você já tem outra”, declarou.

Chá de bebê

Logo depois, a ex-participante de A Fazenda falou da primogênita, Nina: “Eu tenho uma de 1 ano e 9 meses, terrível por sinal, cheia de vida. E ela não entende. Mas estou fazendo o possível e impossível, e vai dar tudo certo. O objetivo é segurar semana por semana”, afirmou.

No fim, ela revelou: “Vai ter o chá de bebê, que vai ser um charraiá, e essa criança vai curtir daqui de dentro. Se ela nascer, vocês vão saber porque vou querer falar e mostrar a cria. Mas, por enquanto, estou reclusa”, encerrou.