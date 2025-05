“Superman” traz Clark Kent em fase mais jovem com Lanterna Verde e Mulher-Gavião

David Corenswet, ator americano que ganhou popularidade nas séries “The Politician” e “Hollywood”, além de atuar em “Pearl” e “Twisters”, é o atual “Superman”. O novo longa-metragem do super-herói da capa vermelha é baseado na série de quadrinhos “Grandes Astros: Superman” e em “Superman: As Quatro Estações”. Na última quinta-feira (22/5), a Warner Bros. e a DC, em parceria, divulgaram a transformação do profissional da comunicação no poderoso personagem. O portal LeoDias reuniu pontos importantes que você vai encontrar no lançamento!

Nesta versão que promete fortes emoções, o público que for acompanhar a saga eletrizante nos cinemas verá nas telonas um roteiro mostrando Clark Kent em sua fase jovem, logo após se despedir de Smallville, cidade fictícia onde cresceu, localizada no estado do Kansas. Para os curiosos de plantão, o reboot da franquia cinematográfica exibirá os primeiros momentos do galã trabalhando como repórter em Metrópolis, também uma região simulada, criada nos Estados Unidos, lar do Super-Homem, onde as aventuras acontecem.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Superman – Foto: Divulgação/Warnes Bros. e DC Mulher-Gavião – Foto: Divulgação/Warnes Bros. e DC Lanterna Verde – Foto: Divulgação/Warnes Bros. e DC Lex Luthor – Foto: Divulgação/Warner Bros. e DC Lois Lane e Superman – Foto: Divulgação/Warnes Bros. e DC Voltar

Além do foco profissional como repórter, temos o início da sua transformação em protetor kryptoniano. Vale frisar que a superprodução não trará sua origem; portanto, se você espera ver a explosão de Krypton, não será desta vez. Para alegrar ainda mais o público, a participação de Lanterna Verde/Guy Gardner e Mulher-Gavião, da Liga da Justiça, interpretados respectivamente por Nathan Fillion e Isabela Merced, é certa. Para esquentar ainda mais, o elenco de “Superman” conta com a aparição dos heróis: Sr. Incrível, interpretado por Edi Gathegi, e Metamorfo, vivido por Anthony Carrigan.

No time dos vilões, destacam-se os maquiavélicos: Nicholas Hoult como Lex Luthor, María Gabriela de Faría como Engenheira, Martelo de Boravia e, ao que tudo indica, o Ultraman, versão maligna e corrompida do protagonista amado por todas as gerações. Calma aí! E cadê a Lois Lane? Rachel Brosnahan, de “Maravilhosa Sra. Maisel” e “House of Cards”, é a jornalista premiada do Planeta Diário de Metrópolis, par romântico que ganha o coração de Kent. A direção e o roteiro do filmaço, que estreia em 10 de julho, ficaram por conta de James Gunn.