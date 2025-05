Supermercado tem cofre arrombado por criminosos em Cruzeiro do Sul

O Supermercado Cristal, localizado no bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul, foi alvo de criminosos durante a madrugada de domingo, 18. A invasão só foi percebida na manhã desta segunda-feira, 19, quando um funcionário chegou para abrir o estabelecimento e encontrou o local arrombado.

De acordo com informações preliminares, os assaltantes conseguiram acessar o interior do supermercado e levaram o dinheiro que estava guardado no cofre da empresa. O valor subtraído não foi divulgado.

Este é o segundo caso recente envolvendo unidades da rede Cristal Supermercados. Há alguns meses, uma loja da mesma rede, no município de Mâncio Lima, também foi invadida por criminosos.

A Polícia Civil já registrou a ocorrência e iniciou as investigações para tentar identificar e localizar os responsáveis pelo crime. Até o momento, ninguém foi preso.