Suprema Corte dos EUA permite que Trump suspenda visto de mais de 500 mil imigrantes

A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu, nesta sexta-feira (30), que o governo do presidente Donald Trump suspenda o visto de mais de 500 mil imigrantes.Pessoas naturais de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela tiveram o status temporário de imigrantes legais revogado e poderão ser deportados.

Esses imigrantes estavam no país por causa de um programa de liberdade condicional humanitária do mandato de Joe Biden, que permitiu que eles vivessem e trabalhassem temporariamente nos EUA.

Foi a segunda vez que o Supremo Tribunal Federal apoiou os esforços de Trump para limitar a permanência de imigrantes nos EUA. Ainda neste mês, os juízes já haviam autorizado que o governo revogasse outro programa temporário que concedia autorizações de trabalho de cerca de 350 mil venezuelanos.

O atual governo dos EUA entrou com um recurso de emergência após um juiz federal em Boston bloquear uma tentativa de encerrar o programa de Biden. O Departamento de Justiça argumentou que as “proteções sempre foram concebidas para serem temporárias, e o Departamento de Segurança Interna tem o poder de revogá-las sem interferência judicial”, de acordo com a agência de notícias AP News.

A juíza Ketanji Brown Jackson, que tomou a decisão, escreveu que “as vidas de meio milhão de migrantes estão se desfazendo ao nosso redor antes que os tribunais decidam suas reivindicações legais”.