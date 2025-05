Suspeito de dar fuga em assalto é preso enquanto buscava atendimento na UPA

Vladimir Nascimento Martins foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 22, enquanto buscava atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado relacionado ao seu envolvimento em um roubo no bairro do Miritizal, onde três menores invadiram uma residência, renderam as vítimas e roubaram dinheiro e celulares. Segundo a polícia, Vladimir foi responsável por dar fuga aos menores após o crime.

Após investigações, a Polícia Civil localizou Vladimir na UPA e realizou a prisão no local. Ele foi detido com sucesso pelos agentes e será encaminhado ao Judiciário para o início do cumprimento da prisão preventiva. A ação faz parte dos esforços das autoridades para combater a criminalidade na região e responsabilizar todos os envolvidos nos crimes registrados.