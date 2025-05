Suspeitos de assassinato brutal no Paranoá são presos nesta quarta

A Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVio) da 6ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal prendeu na tarde desta quarta-feira (28/5), os suspeitos de terem cometido o crime que envolveu facadas, esquartejamento e carbonização do corpo de um homem de 43 anos, no Paranoá, Distrito Federal.

Os supostos autores, identificados apenas por iniciais, J. C. B., de 35 anos e E. F. S. de 22, foram localizados em São Sebastião e Itapoã, na casa da mãe, respectivamente. Ambos apresentavam antecedentes criminais.

O crime ocorreu no segundo domingo do mês de maio (11/5), em que o corpo de um homem de 43 anos foi encontrado carbonizado em uma residência no Paranoá. Segundo investigações, a vítima estaria em uma confraternização com colegas, quando foi esfaqueado múltiplas vezes e teve o corpo incendiado.

Veja o momento em que os criminosos chegaram na 6ª Delegacia de Polícia (6ª DP):