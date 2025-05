Taís Araújo interpretará Elza Soares em cinebiografia

Taís Araújo foi escolhida para viver Elza Soares no filme biográfico da arista. A produção, que terá direção de Fernando Meirelles (Cidade de Deus), tem previsão de início para o segundo semestre de 2026. A informação foi revelada pela Variety.

O roteiro, segundo a revista, ficará por conta de Patricia Andrade (Dois Filhos de Francisco) e Viviane Pistache e narrará a vida e a carreira de Elza, que morreu em aos 91 anos em 2022.

A cantora Elza Soares

Taís Araújo

Lá eles ficaram amigos do casal Chico Buarque e Marieta Severo. De volta ao Brasil, a relação entre Elza e Garrincha foi marcada pelo alcoolismo do jogador e pela violência doméstica

Durante participação no Saia Justa, do GNT, Taís Araújo se disse a favor do aborto

O disco A Mulher do Fim do Mundo foi eleito pelo jornal The New York Times como um dos 10 melhores do ano de 2016. O último álbum dela foi Planeta Fome, lançado em 2019

Taís Araujo

“Elza Soares foi uma fênix. Da pobreza extrema ao estrelato, e depois ao esquecimento, à morte dos filhos, a casamentos desfeitos, essa mulher negra de talento incomparável sobreviveu e viveu em um mundo que não lhe abria portas facilmente”, Andrea Barata Ribeiro, sócia e produtora da O2 Filmes, que fará o longa. Andrea Barata Ribeiro, que fundou a empresa com Meirelles e Paulo Morelli

A ideia é que a produção acompanhe a vida da artista desde a infância na favela, até o abuso sofrido pelo primeiro marido e a ascensão musical.

Sua biografia carregava uma enorme dose de drama e resiliência. Se ela fosse americana, seria comparada a Ella Fitzgerald.”, completou Andrea.