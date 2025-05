Taís Araujo será Elza Soares em cinebiografia, confirma O2 Filmes à Variety

Taís Araujo será Elza Soares no cinema! Segundo informou a revista americana Variety, com exclusividade, a cinebiografia da cantora e compositora ficará a cargo da O2 Filmes. A produtora brasileira é dos diretores Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro e Paulo Morelli.

A previsão é de que o filme comece a ser produzido no segundo semestre de 2026, revelou Andrea à publicação. Patricia Andrade e Viviane Pistache são responsáveis pelo roteiro do longa. Elza Soares, uma das maiores artistas da música popular brasileira, morreu no Rio de Janeiro aos 91 anos, de causas naturais, em 2022. Com uma história de vida marcada por dificuldades e sucesso, ela chegou a passar fome e foi abusada na adolescência antes de lançar 35 álbuns.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Taís Araújo será protagonista na cinebiografia da cantora Elza Soares Crédito: Dimitrow

Taís Araújo será protagonista na cinebiografia da cantora Elza Soares Reprodução Instagram Taís Araújo será protagonista na cinebiografia da cantora Elza Soares Crédito: Martin Gurfein Taís Araújo será protagonista na cinebiografia da cantora Elza Soares Reprodução Instagram Voltar

Próximo

“Elza Soares foi uma fênix. Da pobreza extrema ao estrelato, e depois ao esquecimento, à morte dos filhos, a casamentos desfeitos, essa mulher negra de talento incomparável sobreviveu e viveu em um mundo que não lhe abria portas facilmente. Sua biografia carregava uma enorme dose de drama e resiliência”, contou Andrea à Variety. De acordo com a diretora e sócia da O2 Filmes, a cantora, se fosse americana, seria comparada a Ella Fitzgerald.

Até o momento, Taís Araujo, que interpreta Raquel na novela “Vale Tudo”, da Globo, não comentou a novidade. A O2 Filmes também não publicou nada após confirmar a notícia à revista americana.