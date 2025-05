Tanure faz oferta pelo controle da Braskem. Ações disparam mais de 9%

O empresário Nelson Tanure apresentou uma proposta para a compra da fatia de controle que a Novonor (antiga Odebrecht) possui na Braskem.

A informação foi confirmada na noite dessa sexta-feira (23/5) por meio de um comunicado da Braskem ao mercado. Atualmente, a Novonor tem 50,1% do capital votante da Braskem. A Petrobras, por sua vez, tem 47%.

De acordo com pessoas próximas à negociação, os bancos credores da Novonor, que possuem ações da Braskem como garantia a empréstimos concedidos pela antiga Odebrecht, foram informados sobre a proposta ainda na noite da última quinta-feira (22/5).

A expectativa é a de que os termos da proposta sejam detalhados na próxima segunda-feira (26/5). A tendência é que a Novonor mantenha uma fatia na companhia.

Segundo estimativas do mercado, a dívida da Novonor com bancos como Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil, além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ultrapassa R$ 15 bilhões.

A venda da Braskem integra o plano de recuperação judicial da Novonor. A manutenção de uma fatia na empresa é condição para que a companhia consiga honrar os compromissos financeiros firmados no plano.

O que diz a Braskem

Em comunicado ao mercado, a Braskem informa que a Novonor confirmou o recebimento da proposta de Tanure, por meio da Petroquímica Verde Fundo de Investimento em Participações.

Segundo a Braskem, a oferta está sujeita a avaliações e confirmações usuais em transações desse tipo e continua sob análise da Novonor.

A Braskem também destaca que não participa das negociações sobre a eventual transação de suas ações sob propriedade de terceiros e busca “de forma diligente” esclarecimentos por parte de seus acionistas potencialmente envolvidos em alguma transação acionária.

Ações disparam

Após a notícia da proposta de Nelson Tanure pelo controle da Braskem, as ações da companhia dispararam na Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Ao fim do pregão de sexta-feira, os papéis da empresa tiveram alta de 9,15%, negociados a R$ 11,09. Nos últimos 12 meses, as ações da Braskem acumulam perdas de 42,6%.