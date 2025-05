Tarifaço: Trump diz que UE definirá “rapidamente” datas das reuniões

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou, nesta terça-feira (27/5), que a União Europeia (UE) convocou os líderes das nações que compõem o bloco para estabelecerem as datas para o início das negociações tarifárias com os EUA. Em 23 de maio, Trump disse que aplicaria uma tarifa fixa de 50% sobre todos os produtos importados da UE.

“Acabei de ser informado de que a UE convocou para definir rapidamente as datas das reuniões. Este é um evento positivo, e espero que eles, finalmente, assim como eu exijo à China, abram as nações europeias para o comércio com os Estados Unidos da América. Ambos ficarão muito felizes e bem-sucedidos se o fizerem”, escreveu Trump.

O que está acontecendo

Trump avisou em sua rede Truth Social, nessa sexta-feira (23/5), que pretende aplicar uma tarifa fixa de 50% sobre todos os produtos importados da União Europeia (UE) a partir de 1º de junho .

. Após Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conversarem por telefone , Trump decidiu adiar para 9 de julho a aplicação das tarifas.

, Trump decidiu adiar para 9 de julho a aplicação das tarifas. No dia 10 de abril, a União Europeia anunciou que suspendeu, por 90 dias, a aplicação de tarifas comerciais retaliatórias de 25% aos EUA , após o recuo de Trump em relação ao “tarifaço”.

, após o recuo de Trump em relação ao “tarifaço”. No dia 9 de abril, Trump havia anunciado a suspensão das tarifas aplicadas a mais de 180 países , que tinham sido implementadas na semana passada, dentre eles o integrantes da UE.

, que tinham sido implementadas na semana passada, dentre eles o integrantes da UE. Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio dos países da UE. Além disso, o bloco foi alvo de taxas adicionais de 20% sobre praticamente todos os demais produtos.

Ao propor novas tarifas, Trump acrescentou que “as tentativas de negociações com o bloco europeu não estão evoluindo o suficiente”. E destacou que ele é quem tem o poder de fechar um acordo.

“Fiquei extremamente satisfeito com a tarifa de 50% para a União Europeia, especialmente porque eles estavam ‘lentamente (para dizer o mínimo)’ em nossas negociações com eles. Lembrem-se, tenho o poder de ‘fechar um acordo’ para o comércio com os Estados Unidos se não conseguirmos chegar a um acordo ou se formos tratados injustamente”, escreveu Trump.