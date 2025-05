Taxista é encontrado morto dentro do próprio veículo em Rio Branco

O taxista Antônio Carlos Góes, de 60 anos, sofreu um mal súbito e foi encontrado morto dentro do veículo que utilizava para trabalhar, na manhã deste domingo (25), na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Preventório, em Rio Branco.

De acordo com moradores da região, o carro foi estacionado no local ainda na tarde de sábado (24). Testemunhas relataram que Antônio permaneceu por horas dentro do veículo, até que pela manhã deste domingo perceberam que ele estava desacordado. Ao se aproximarem, constataram que ele não apresentava sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU foi acionado e a ambulância de suporte avançando foi enviada, no entanto, os Paramédicos só puderam atestar a morte do Taxista. A suspeita é de que Antônio tenha sofrido um infarto dentro do carro.

Familiares informaram que Antônio já enfrentava problemas cardíacos e que havia sofrido um infarto anteriormente. Ele trabalhava como taxista em um supermercado localizado no bairro Floresta.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito Criminal. Após a conclusão o corpo de Antônio Carlos foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

A causa da morte será definida após o laudo, que deve ser concluído em até 30 dias.

Veja o vídeo: