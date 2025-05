TCE-AC realiza visita técnica à obra de viaduto em Rio Branco e reforça atuação preventiva do controle externo

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), por meio da 6ª Coordenadoria de Controle Externo (6ª Coecex), realizou nessa sexta-feira, 30, uma visita técnica à obra de implantação do viaduto localizado na Avenida Ceará, próximo à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco.

Com orçamento superior a R$ 25 milhões, a obra está sendo acompanhada em tempo real pelo TCE-AC como parte das ações de fiscalização concomitante — modalidade de controle que permite o acompanhamento contínuo da execução de contratos e serviços públicos, antes mesmo de sua conclusão.

De acordo com a coordenadora da 6ª Coecex, Maria Letícia, a presença do Tribunal no canteiro de obras busca garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos, assegurando que os investimentos resultem em entregas de qualidade, dentro do prazo e com o melhor custo-benefício.

“Esse tipo de acompanhamento possibilita identificar eventuais falhas e inconsistências durante a execução, permitindo correções imediatas pelos gestores responsáveis, sem prejuízo ao erário e com mais segurança para a população”, explicou a coordenadora.

A atuação preventiva do TCE-AC fortalece a transparência, reduz riscos de desperdício de recursos e contribui diretamente para o aprimoramento da infraestrutura urbana e da qualidade de vida dos cidadãos. Com esse trabalho, o Tribunal reafirma seu papel como órgão de controle comprometido com a boa governança e com a efetividade das políticas públicas no estado do Acre.