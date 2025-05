Técnico Carlo Ancelotti chega ao Rio de Janeiro para comandar a Seleção Brasileira

O técnico italiano Carlo Ancelotti está em solo brasileiro! Por volta das 20h50 deste domingo (25/5), ele chegou ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O voo em que o novo comandante da amarelinha estava veio de Madrid, capital da Espanha.

Um forte esquema de segurança foi montado para receber o treinador que assumirá a Seleção Brasileira. O técnico desembarcou na cidade maravilhosa acompanhado da família e de Diego Fernandes. O empresário foi responsável por intermediar a negociação entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o italiano.

Ao 65 anos, Ancelotti, que até então estava à frente do Real Madrid, será apresentado à imprensa e fará sua primeira convocação já nesta segunda (26/5), às 15h. A estreia do italiano com a Seleção Brasileira está marcada para 5 de junho, em Guayaquil, no Equador.

Em seus primeiros dias no país, o novo comandante da amarelinha será tratado com alguns luxos e regalias. De acordo com a ESPN, a suíte em que o treinador ficará tem diárias de quase R$ 5 mil. O quarto “Diplomata”, com vista para o mar, é do hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O técnico também terá à sua disposição uma van blindada e motorista 24h.

Diego Fernandes fala de Ancelotti

O executivo responsável por trazer o técnico italiano para a Seleção Brasileira falou da nova era do futebol brasileiro. No Instagram, Diego Fernandes publicou o seguinte texto:

“O Brasil embarca hoje não em um avião — mas em um delírio coletivo.

Depois de anos, de apagões, de derrotas que sangram em silêncio, voltamos a sonhar.

Ele vem.

E não, não é pelo cifrão.

É porque sentiu o que nem nós sabemos explicar: a camisa amarela tem alma.

Tem choro. Tem fé. Tem povo.

Carlo Ancelotti atravessa o oceano não como turista, mas como homem que aceitou pisar no altar mais sagrado e mais impiedoso do futebol mundial.

Aqui não basta vencer — tem que encantar.

Aqui, técnico é personagem de novela, mártir e herói ao mesmo tempo.

O Brasil — essa pátria apaixonada — lhe entrega a camisa mais pesada da Terra.

E ao fazer isso, entrega também sua esperança.

Bem-vindo, mister.

Hoje, você não pousa em um país.

Você pousa no coração de 211 milhões de torcedores em estado de poesia.

Nós o recebemos com todo carinho — e desejamos boa sorte na busca pelo tão sonhado hexa”.

“Texto inspirado no estilo inconfundível de Nelson Rodrigues — escrito a quatro mãos: eu e a inteligência artificial”, postou Diego.