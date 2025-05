Técnico da Inter de Milão tem oferta “monstruosa” para substituir Jesus no Al-Hilal

A “Gazetta” destaca que a negociação começou a ser conduzida por Fahad Bin Saad Bin Nafel, presidente do Al-Hilal, numa ida a Milão, em abril. A publicação ainda afirma que o dirigente está muito confiante por um acerto. A ideia do Al-Hilal é contar com Simone Inzaghi na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será disputada entre junho e julho, nos Estados Unidos.