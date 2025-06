“Tem conflito”, adianta Adriane Galisteu sobre 2ª temporada de “Barras Invisíveis”

A segunda temporada de “Barras Invisíveis” está prestes a ser lançada no Prime Video. O docu-reality conta algumas história e desafio vividos por Adriane Galisteu. A reportagem do portal LeoDias conversou com a apresentadora que adiantou o que os fãs podem esperar da nova temporada.

O documentário estreia no dia 12 de junho no streaming. A produção sem nenhum filtro do que ia ou não ia para o ar promete conflito e será mais focado na vida familiar dela.

“Eu acho a segunda temporada melhor do que a primeira, mas eu garanto que a do “Barras” está infinitamente melhor. A ideia é percorrer pelos bastidores do meu trabalho, mas pelos lugares onde as pessoas nem imaginam dentro de casa, na minha vida como mãe, como filha, como profissional”, adiantou Adriane.

Para ela, nestes novos episódios, terão assuntos que trazem o reality mais para dentro da casa dos telespectadores.

A apresentadora dispensou os filtros e mostrou até o que não queria: “De verdade não tem filtro nenhum, inclusive tem coisas que eu não gostaria que estivessem ali, mas você quando topa fazer o reality, eu topei fazer o reality de corpo e alma… e se eu pudesse editar um pouco mais, eu juro que eu editava, mas eu acho que também as pessoas gostam de ver um pouco exatamente esse momento aí, onde eu fiquei na dúvida se eu editava, não editava, porque o meu jeito de trabalhar é liberar tudo e depois a gente vê, só que se depois a gente vê, nem sempre tá no meu controle. O sucesso dessa segunda temporada tem muito a ver com a falta de filtro.”

E todo fã e curioso gosta de um spoiler sobre o documentário do seu ídolo e Galisteu não escapou desta pergunta. Ela adiantou algumas coisas:

“Tem coisas incríveis. Por exemplo, tem um Carnaval com outro ângulo. Porque na primeira também teve o Carnaval, mas é totalmente diferente o Carnaval da segunda temporada para a primeira. Tem uma viagem para o Japão. Tem um dia de ninja. Gente, isso é demais, poder viver um dia de ninja, eu, Vittorio e Alexandre”.

Ela ainda destacou o conflito de ter um filho adolescente em casa. “Eu tenho certeza que os meus fãs e seguidores, e também quem não é meu fã, nem meu seguidor, mas é um louco por reality, vai amar viver essa experiência comigo.”

A primeira temporada de “Barras Invisíveis” foi um sucesso, prova disso foi o prêmio que Adriane ganhou. Ela vai com gana de bater todos os recordes com os novos episódios.

Já que a nova temporada estreia no Dia dos Namorados, Adriane faz o convite: “12 de junho, não dá pra esquecer, aliás, olha que programa bom, ao invés de ficar na fila dos restaurantes, namora, aí fica em casa, assiste uma seriezinha que é a meu reality e comendo uma pipoca, tomando um vinho, um chocolatinho, eu vou encarar, vou maratonar o meu reality aí, desse jeito, no dia 12. Convido você pra fazer a mesma coisa. E estamos preparando, quem sabe, logo mais, começando a terceira temporada. Por que não?”