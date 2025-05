Tensão e aparição de Evaristo Costa: Saiba tudo o que rolou na estreia do MasterChef 2025

A nova temporada inédita do MasterChef Brasil 2025 estreou nessa terça-feira (27/5). A competição culinária mais famosa da TV brasileira movimentou as redes sociais com a participação de Evaristo Costa, tensão da primeira eliminação, e os fãs saudosos que lamentaram a ausência de Ana Paula Padrão.

Desta vez, 18 cozinheiros amadores tiveram que agradar aos paladares rigorosos dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Os participantes tiveram que preparar uma receita com um vegetal como grande estrela — apresentado em pelo menos três texturas diferentes. A inspiração veio da própria Helena, que exigiu criatividade e domínio de técnica em cada detalhe. “Se tiver 40 edições de MasterChef, eu assisto todas. Estou pronta para torcer mais uma vez por alguém que não vai ganhar”, declarou um fã no X, antigo Twitter.

Quem se despediu de forma precoce da atração foi Salomar. Aos 47 anos, o empresário acabou sendo o primeiro eliminado da 12ª temporada. Segundo os jurados, seu prato não conseguiu entregar as três texturas exigidas e faltou técnica na execução. Em entrevista ao site oficial da Band, ele avaliou com tranquilidade sua saída precoce: “Aqui não depende só da culinária. Envolve psicologia, pressão, estratégia. Vim muito desprovido de algumas coisas por estar curtindo demais”.

Fernanda, André e Glória são alguns dos participantes do Masterchef 12 / Fotos: Rodrigo Moraes / Band

Evaristo Costa

Confirmado como uma participação especial ao longo da 12ª temporada, Evaristo Costa fez uma passagem relâmpago na estreia da atração. O jornalista apareceu apenas para fazer o merchandising de uma fintech que oferece soluções de gestão financeira e cobranças para empresas. Apesar de rápida, a aparição não passou despercebida pelos internautas. “Não vou negar que Evaristo Costa seria um ótimo nome para substituir a Ana Paula Padrão”.

Falta de Ana Paula Padrão

A ausência da jornalista Ana Paula Padrão no comenado do MasterChef Brasil 2025 també foi muito comentada pelos espectadores do programa. “Assistir ao MasterChef sem a Ana Paula Padrão, é como comer um prato lindo, mas sem tempero. Ela imprimia a alma do programa, dava o tom certo entre tensão e acolhimento. Tá tudo ali ainda, mas falta algo essencial. Estranho demais”, publicou um internauta. “A falta de Ana Paula Padrão mostra o quanto o programa precisa de um apresentador para dar ritmo”, criticou outro. “Os participantes estão desesperados sem a contagem do tempo em voz alta, como a Ana Paula Padrão fazia.