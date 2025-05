Terremoto de magnitude 6.1 atinge costa do Japão

Um terremoto de magnitude 6.1 atingiu a ilha de Hokkaido, no Japão, na manhã deste sábado (31/5). A informação foi divulgada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e confirmada pela Agência Meteorológica do país asiático. Hokkaido é a segunda maior ilha do arquipélago japonês.

De acordo com relatórios da Japan Broadcasting Corporation (NHK), o fenômeno foi registrado a uma profundidade de 20 quilômetros e causou fortes tremores em diversas regiões.

Até o momento, não há relatos de feridos ou danos materiais. Além disso, nenhum alerta de tsunami foi emitido.

De acordo com o portal Dim Sum Daily, o evento aumentou as preocupações com a atividade sísmica no Japão, onde especialistas já haviam alertado sobre a possibilidade de um grande terremoto ao longo do Vale Nankai, o que poderia resultar em impactos catastróficos.