The Chosen: veja data de estreia de cada episódio da 5ª temporada

A quinta temporada de The Chosen, Última Ceia, estará disponível no Brasil a partir de 13 de julho. Os novos episódios da trama que acompanha a vida de Jesus Cristo serão disponibilizados no Prime Video em três etapas.

Em 13 de julho, estreiam os dois primeiros episódios. Na terça-feira seguinte, 20 de julho, a plataforma disponibiliza os episódios 3, 4 e 5. Uma semana depois, em 27 de julho, o público terá acesso aos episódios 6, 7 e 8.

Lançamento no cinema

Os dois primeiros episódios da quinta temporada de The Chosen foram exibidos em abril nos cinemas.

O lançamento alcançou um sucesso impressionante nas brilheterias, arrecadando US$ 60 milhões.

Nos últimos três anos, os lançamentos de The Chosen nos cinemas acumularam aproximadamente US$ 140 milhões em bilheteria.

O título foi exibido em 55 países.

A quinta temporada de The Chosen acompanhada a jornada de Jesus do triunfo à traição. Focada exclusivamente na Semana Santa, a série vai retratar os últimos dias de Jesus, aclamado como rei em Jerusalém, antes da crucificação.

Enquanto líderes religiosos tentam silenciar sua influência, o filho de Deus faz uma última refeição com os seguidores mais próximos.

Nas sombras, Judas faz um acordo que firmará o destino dos dois. The Chosen mostra a narrativa de poder, fé e traição que ecoa através dos tempos.

O elenco é formado por Jonathan Roumie (Jesus), Shahar Isaac (Pedro), Paras Patel (Mateus), Elizabeth Tabish (Maria Madalena), Noah James (André), George H. Xanthis (João), Abe Bueno-Jallad (Tiago Maior), Vanessa Benavente (Maria, mãe de Jesus), Luke Dimyan (Judas), Richard Fancy (Caifás), Paul Ben-Victor (Rei Herodes) e Andrew James Allen (Pôncio Pilatos).