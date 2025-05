O sexto episódio termina com Ellie (Bella Ramsey) caminhando de volta ao teatro, momentos depois de torturar e matar Nora (Tati Gabrielle).

O diretor criador do jogo homônimo à produção, Neil Druckmann, disse à CNN que a retrospectiva dos flashbacks de Joel (Pedro Pascal) e Ellie serviu como “um lembrete de quem ela era à medida que nos aproximamos do final da temporada”.

Já no trailer do último episódio, Ellie já está de volta ao teatro onde se encontra com Jesse (Young Mazino) e Dina (Isabela Merced).

Após levar uma flechada do grupo Cicatrizes, Dina, que está grávida, precisa ficar de repouso. Jesse aguardava para eles retornarem ao condado de Jackson, onde moram, em Wyoming.

Ellie discute com Jesse, que frisa não querer morrer ou lutar em uma guerra que não é deles. O grupo não deve retornar a Jackson e Ellie continuará sua jornada de vingança pela morte de Joel. Ela será capturada pelos Cicatrizes. A prévia não deixa claro o que acontece com Jesse e Dina a partir daí.

Atenção, lá vem spoilers!

O trailer não deixa claro se o fato de Ellie ter conseguido matar Nora, durante o jogo, e Owen e Mel, em um aquário, será abordado até o final da temporada.

O irmão de Joel, Tommy, que estava com Jesse na busca por Dina e Ellie, não foi mais visto. No game, ele segue também em vingança e mata um dos integrantes do grupo oposto.

Isaac (Jeffrey Wright) deve aparecer mais no último episódio. Ele apareceu apenas em um até o momento.

O episódio final da temporada estreia às 22h, no canal da HBO e no serviço de streaming HBO Max. A terceira temporada da série já está confirmada e deve trazer o ponto de vista da antagonista Abby (Kaitlyn Denver).

Assista ao trailer do último episódio da segunda temporada de The Last of Us: