thiaguinho-e-turma-do-pagode-agitam-o-funn-festival-nesta-sexta-(23/5)

Brasília será tomada pelo pagode nesta sexta-feira (23/5), quando dois dos maiores nomes do gênero sobem ao palco do Funn Festival: Thiaguinho e Turma do Pagode.

O Estacionamento 2 do Parque da Cidade vai virar uma verdadeira roda de samba, com milhares de pessoas cantando em coro sucessos que atravessam, gerações como Deixa Tudo Como Tá e Camisa 10.

Leia também

A proposta desta edição, que começou no início de maio e vai até 7 de junho, é resgatar a essência dos primeiros anos do festival, com um bosque iluminado, cenografia caprichada e surpresas ao longo do caminho.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Thiaguinho

Divulgação/Espaço Hall 2 de 5

Funn Festival

Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana 3 de 5

Thiaguinho

Reprodução/ Instagram 4 de 5

O TDP é formado por: Formado por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo)

Divulgação 5 de 5

Turma do Pagode

Divulgação

Ao longo de quase um mês, o festival vai receber ainda nomes como Barão Vermelho, Djonga, BK, Zé Ramalho e muito mais.

Confira a programação completa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Funn Festival (@funnfestival)

Serviço

Thiaguinho e Turma do Pagode no Funn Fesitval

Nesta sexta-feira (23/5), no estacionamento 2 do Parque da Cidade, a partir das 18h. Ingressos à venda no site ou app Ingresse. Classificação indicativa: 18 anos.