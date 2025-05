tiago-leifert-narra-gol-errado-na-final-da-champions-e-viraliza;-veja

A final da Champions League é o principal assunto do futebol na tarde deste sábado (31/5). Em Munique, Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam pelo principal título europeu da temporada. No Brasil, uma narração errada de Tiago Leifert roubou a cena do duelo entre as equipes.

No primeiro gol do PSG, o locutor do SBT narrou “gol da Inter” e acabou viralizando nas redes sociais. Apesar do erro, Leifert se corrigiu logo na sequência.

Confira a reação dos internautas:

E o Thiago Leifert que conseguiu errar o nome do PSG quando o time fez o primeiro gol na final da @ChampionsLeague! pic.twitter.com/dGcUhOMzrC — Frank Martins (@frankmartins) May 31, 2025

estou tendo que assistir a final da Champions com o Tiago Leifert narrando…pic.twitter.com/pbwQGJm4QN — Central do Braga (@CentralDoBrega) May 31, 2025

| Tiago leifert narrador. pic.twitter.com/WOa4AD4vuS — Brasileirão da Opressão (@brasileiraoopre) May 31, 2025

Infelizmente assistir jogo com Tiago Leifert é complicado — Nikko_arts (@Nikko_arts) May 31, 2025

Em campo, o PSG levou o título da Champions League, com vitória por 5 x 0 sobre a Inter de Milão. O triunfo confirmou o primeiro título da história da competição da equipe francesa.