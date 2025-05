ticiane-“beija”-tralli-ao-vivo-no-jn-e-diverte-seguidores-com-a-pose.-veja!

Ticiane Pinheiro divertiu seus seguidores na noite da última quinta-feira (29/5). Seu marido, César Tralli, estava apresentando o “Jornal Nacional” e ela compartilhou uma foto fingindo que estava beijando ele.

“O que a saudade faz”, legendou ela o registro em que o esposo aparece na TV, no fundo, e a apresentadora se enquadrou para parecer que estava beijando ele na boca.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram Reprodução Instagram Apresentadora Ticiane Pinheiro e o marido, o jornalista César Tralli Ticiane Pinheiro e César Tralli – Foto: Reprodução/Instagram Ticiane Pinheiro exalta César Tralli Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Ticiane e César são casados desde 2017 e sempre publicam conteúdo relacionado à família. Ela explicou em seu Instagram, recentemente, que não existe ciúmes: “Tenho uma relação super saudável com meu marido. Graças a Deus, não temos espaço para o ciúmes, confiamos muito um no outro.”

Na última quarta-feira (28/5), a apresentadora apareceu em um registro fotográfico feito no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado na Grande São Paulo. A imagem, compartilhada em seu perfil no Instagram, exibiu a filha de Helô Pinheiro sentada em uma poltrona na clínica particular, o que instigou a curiosidade sobre o motivo de sua estadia no local. A razão para surgir na casa de saúde foi acompanhar a filha do ex-marido Roberto Justus, Fabiana Justus, ex-enteada e influenciadora digital.

Em um acompanhamento de rotina, Fabiana recebeu a visita de Ticiane no hospital para a administração de uma medicação. Devido ao tratamento da leucemia, a irmã de Rafaella Justus frequentemente precisa se dirigir à unidade, até mesmo para a realização de avaliações clínicas. A boa notícia é que a neoplasia da blogueira encontra-se em estágio de remissão: “Minha companhia de hoje!”, escreveu a herdeira do empresário sobre a contratada da Record.