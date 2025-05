Ticiane Pinheiro fala sobre casamento com César Tralli: “Não temos espaço para ciúmes”

Ticiane Pinheiro, 48 anos, abriu a caixinha de perguntas do seu perfil oficial no Instagram para interagir com os fãs, e falou sobre o seu casamento com o jornalista global César Tralli, 54 anos. A apresentadora da Record respondeu a um de seus seguidores sobre como lida com o ciúmes em seu relacionamento. O casal vai completar 8 anos de matrimônio em dezembro de 2025.

Ao ser questionada se sente ciúmes do marido, Ticiane foi direta: “Tenho uma relação super saudável com meu marido. Graças a Deus, não temos espaço para o ciúmes, confiamos muito um no outro”.

Além disso, Tici comentou sobre as diferenças de personalidade entre ela e o marido.”Ele é mais organizado e eu mais bagunceira. Ele é mais do vinho e eu mais da cerveja. Ele é do Rock e eu mais do funk e sertanejo. Os opostos se atraem, não é mesmo? Rs”, mencinou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Apresentadora Ticiane Pinheiro e o marido, o jornalista César Tralli Reprodução Instagram Ticiane Pinheiro e o marido, César Tralli Reprodução Instagram Ticiane Pinheiro Reprodução O casal César Tralli e Ticiane Pinheiro está junto faz 10 anos Reprodução Instagram O casal César Tralli e Ticiane Pinheiro está junto faz 10 anos Reprodução Instagram Reprodução Voltar

Próximo

Ticiane e Tralli são pais de Manuella, de 5 anos de idade. Recentemente, a famosa cometeu uma gafe ao tentar realizar uma surpresa para filha caçula. A apresentadora se enrolou ao fingir que o dente da criança teria sido resgatado pela “Fada do dente” e compartilhou a história engraçada com os seguidores, nas redes sociais.

“Vou contar minha saga de hoje de manhã. Juro, eu preciso ser estudada. Caiu o dente da Manu e ela tava super empolgada. Ela falou: ‘Mãe, quando que a fadinha do dente vai chegar?’ e eu falei: ‘Ah, não sei, ela vem da Disney, demora’. Enfim, porque eu não tinha tempo de ir ao shopping comprar presente. E também baixar um aplicativo que tinham me falado que é muito legal, que é a fadinha voando e tal”, começou Tici no relato.

“Como eu sou meio lenta para essas coisas assim, resolvi tudo bonitinho. Uma amiga minha foi no shopping e comprou presente que ela queria, me mandou mil fotos, eu escolhi e comprou. Baixei o aplicativo, super bonitinho, e eu já tinha colocado um outro aplicativo para ela conversar com a fadinha”, continuou.

Apesar de toda produção, a mamãe famosa esqueceu do detalhe principal: “[Achei que ela] ia ver a caixinha e pensar que foi a fada do dente. Ela acordou e eu falei: ‘E aí, filha, quem te deu esse presente? Será que foi a fada do dente?’. Ela abriu a caixinha e falou: ‘Não, mãe, o dente está aqui’. Eu falei: ‘Ah, a fada leva o dente?’. A fada tem que levar o dente”, disse aos risos.

Por fim, Ticiane contou que vai precisar planejar a surpresa novamente: “Ou seja, gente, eu vou ter que comprar um outro presente e fazer tudo de novo. Aí o César olhava para mim e ele falava: ‘Não tô acreditando’. Eu falei: ‘Mas eu não sabia que a fadinha levava o dente, até porque eu sabia que é a fada do dente, que ela vem trazer presente porque caiu o dente’”, se defendeu.