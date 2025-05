Ticiane Pinheiro surge em hospital na Grande São Paulo revela motivo

Ticiane Pinheiro, apresentadora e esposa de César Tralli, causou preocupação ao aparecer em um registro fotográfico feito no Hospital Israelita Albert Einstein, situado na Grande São Paulo. A imagem, compartilhada em seu perfil no Instagram, exibe a filha de Helô Pinheiro sentada em uma poltrona na clínica particular, o que instigou a curiosidade sobre o motivo de sua estadia no local. A razão para surgir na casa de saúde foi acompanhar a filha do ex-marido Roberto Justus, Fabiana Justus, ex-enteada e influenciadora digital.

Em um acompanhamento de rotina, Fabiana recebeu a visita de Ticiane no hospital para a administração de uma medicação. Devido ao tratamento da leucemia, a irmã de Rafaella Justus frequentemente precisa se dirigir à unidade, até mesmo para a realização de avaliações clínicas. A boa notícia é que a neoplasia da blogueira encontra-se em estágio de remissão: “Minha companhia de hoje!”, escreveu a herdeira do empresário sobre a contratada da Record.

Ticiane Pinheiro – Foto: Reprodução/Record
Apresentadora Ticiane Pinheiro e o marido, o jornalista César Tralli
Ticiane Pinheiro e César Tralli – Foto: Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro contando a história inusitada durante o programa do humorista Fábio Porchat
Ticiane Pinheiro – Foto: Reprodução/GNT
Ticiane Pinheiro – Foto: Reprodução/Instagram

“Bom dia, galera! Esqueci de falar ‘bom dia’, né? Hoje é meu dia de folga. Eu ia ter uma gravação externa e não tive! Aí, estou aqui com a Maya e com essa maravilhosa, com a Fá!”, disse Tici. Justus, em tom de descontração, comentou: “Está aparecendo o banheiro ali atrás”. Mesmo assim, a estrela do “Hoje em Dia” não se incomodou: “Ainda bem que é bonito. Nossa! Nem parece um banheiro, chiquérrimo. Tem esse quadro lindo! Depois eu mostro porque deu um reflexo ruim. Tô aqui com a Fá, fofocando e esperando, porque agora eu vim filar boia na casa dela, né?”.

Será que a loira sente ciúmes do âncora da TV Globo? A resposta veio na ponta da língua em um vídeo, interagindo com seus fãs: “Tenho uma relação super saudável com meu marido. Graças a Deus, não temos espaço para os ciúmes, confiamos muito um no outro”. Questionada a respeito do temperamento do jornalista, explicou: “Ele é mais organizado e eu, mais bagunceira. Ele é mais do vinho e eu, mais da cerveja. Sim, ele é do rock e eu, mais do funk e do sertanejo. Os opostos se atraem, não é mesmo? (risos)”.