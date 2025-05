Tiktoker de 19 anos que morreu de câncer descobriu a doença há 8 meses

A estrela do TikTok Anna Grace Phelan morreu, aos 19 anos, após lutar contra um câncer agressivo no cérebro. A notícia do falecimento foi confirmada no último sábado (24/5), em uma mensagem postada em sua página na plataforma.

A influenciadora contou aos seus seguidores em setembro passado a respeito da doença. Ela iria começar na faculdade quando recebeu o diagnóstico.

Em um vídeo no TikTok, Phelan explicou que seus sintomas iniciais incluíam dormência no lado esquerdo do rosto e no lado direito da perna. Foi quando ela resolveu agendar uma ressonância magnética, que mostrou uma lesão no cérebro.

“Comecei a perder o equilíbrio”, disse ela aos seus seguidores. “Comecei a ter problemas de visão no olho esquerdo, a dormência no rosto e na perna continua. Minha fala começou a ficar estranha. Minha cabeça está muito confusa.”

Após passar por uma biópsia, Phelan descobriu que estava com um glioblastoma, câncer cerebral altamente agressivo que cresce rapidamente e é incurável.

“Esta é definitivamente a notícia mais difícil que já recebi”, também no TikTok, em setembro.

Tiktoker morre após batalha contra um câncer

Anúncio da morte comoveu a web

Ao revelar a morte da influenciadora, familiares se mostraram consternados e receberam apoio dos seguidores.

“É com grande tristeza que anunciamos que nossa linda filha, Anna Grace Phelan, foi para casa para estar com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo”, dizia o texto.

“Obrigada pelas incontáveis ​​milhares de orações por cura e paz”, prosseguia a mensagem. “Que todos nós nos alegremos com a certeza de que ela está no céu agora e foi curada.”

Últimos vídeos da influencer

Em vídeo publicado no dia 14 de maio, Phelan afirmou: “As coisas não têm estado boas. Meu tumor cresceu e está numa área onde não consigo respirar. Não dá para operar.”

“Então, eu só queria agradecer por todas as orações”, continuou ela. “Seria preciso um milagre, mas ainda não vou desistir. Se vocês continuarem orando por mim, acho que vou conseguir.”

Phelan deixa os pais, William “Buddy” Phelan e Nadine Phelan; o irmão, Harper David Phelan; e demais familiares.