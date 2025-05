Tiros em confusão após cavalgada foram supostamente disparados por policial penal, que será investigado

O encerramento da Cavalgada Hermecílio Barreto de Lima, evento tradicional que mobilizou milhares de pessoas como parte das comemorações pelos 48 anos de emancipação política de Mancio Lima, interior do Acre, neste domingo (5), foi marcado por uma confusão que resultou em disparos de arma de fogo.

Um policial penal identificado apenas como André, foi o acusado de ser o autor dos disparos. Segundo o delegado José Obetanio, da Policial Civil de Mancio Lima, o agente deverá ser investigado.

“Ele atirou e colocou a vida das pessoas que estavam ali se divertindo em risco e vai ser responsabilizado e já há informações de outras situações com esse PP. Eu já pedi ao diretor do presídio que o apresente na delegacia junto com a arma que ele usou, que será periciada”, disse o delegado ao site AC24horas.

Segundo relatos de populares, a confusão teve início de forma repentina, e em vídeos gravados por testemunhas é possível ouvir diversos disparos.