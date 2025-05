Titia Coruja! Rafaella Santos encanta ao compartilhar foto de Helena, 3ª filha de Neymar

A influenciadora Rafaella Santos, de 29 anos, encantou a web nesta sexta-feira (23/5), com um novo registro da sobrinha e afilhada Helena, de 9 meses, filha de Amanda Kimberlly e de seu irmão Neymar.

Na foto a pequena aparece sorridente dentro do berço. “Oi, tia!”, escreveu Rafaella com um emoji de coração rosa.

Rafaella é irmã de Neymar; na foto, família reunida Reprodução: Instagram/Rafaella Santos Rafaella Santos chama Biancardi de "princesa" Instagram Amanda Kimberlly marcou presença na festa de Rafaella Santos, irmã de Neymar Fotos: Eduardo Martins/Brazil News

Na noite anterior, de quinta-feira (22/5), a irmã do jogador publicou stories em um show assistindo a partida de futebol do Santos, no qual Neymar estava em campo. Com ela, estava a comadre, Amanda Kimberlly.

Além de Helena, Rafaella também é tia de Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de 1 ano, e está prestes a ganhar mais uma sobrinha, já que sua cunhada, Bruna Biancardi, está esperando mais uma filha do atleta, a bebê Mel.