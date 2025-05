TJAC anula condenação de ex-sargento Nery, que passará por novo júri popular

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), através de sua Câmara Criminal, anulou a condenação do ex-sargento da Polícia Militar, Erisson de Melo Nery, que foi anteriormente condenado pelo assassinato de Fernando de Jesus, um adolescente de 13 anos, em 2017. O novo fato se deu na quinta-feira (29).

Na época, Nery havia sido condenado a sete anos de prisão em regime semi aberto, assumindo um relacionamento a três em 2021, com Alda Radine e Darlene Oliveira.

Com a decisão, Nery será submetido a um novo júri popular, em data a ser definida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital.

De acordo com o advogado Wellington Silva, o promotor do caso teria feito uso de provas que não constavam nos autos do processo, citando imagens que não estavam anexadas oficialmente ao procedimento.

Mesmo após o juiz impedir a exibição das fotos, o representante do Ministério Público teria insistido em mencioná-las ao longo do julgamento, o que, segundo a defesa, influenciou indevidamente a decisão dos jurados.

O relator do recurso, desembargador Elcio Mendes, votou pelo indeferimento do pedido. No entanto, foi vencido pelos desembargadores Francisco Djalma e Denise Castelo Bonfim, que entenderam que a argumentação da defesa era procedente e que houve comprometimento na imparcialidade do júri.

Com a anulação, o caso voltará à pauta do Tribunal do Júri, garantindo a Nery um novo julgamento.