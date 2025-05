TJAC publica nova lista de convocação de estágio para entrega de documentação

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou o Edital nº 26/2025, convocando acadêmicos aprovados na 23ª chamada do processo seletivo de estágio para atuação em Rio Branco. A convocação segue diretrizes do CNJ e visa reforçar unidades judiciárias e administrativas.

Os convocados devem enviar a documentação completa, em PDF, para o e-mail [email protected] dentro de cinco dias úteis a partir da publicação do edital.

A lista de documentos inclui pessoais, acadêmicos, certidões, foto 3×4, e declaração de não ter outro estágio. Estudantes com deficiência devem apresentar atestado médico. Também é exigido comprovante de conta bancária.