Torcida do Milan protesta no San Siro e abandona estádio após 15 minutos de jogo

Segurando cartazes com os dizeres “Liberem o Milan” e um mosaico humano formando a frase “Vão para a casa”, os torcedores do time italiano foram ao estádio San Siro, em Milão, neste sábado (25/5) para protestar.

O descontentamento é com a direção do clube, o que levou a torcida a, inclusive, abandonar o estádio com apenas 15 minutos do início da partida.

Os protestos foram motivados pelas péssimas temporadas que o time enfrentou nos últimos anos, tendo a “gota d’água” este ano. No mata-mata da Champions League, o Milan acabou sendo eliminado pelo Feyenoord.

Apesar do “fracasso” com a torcida, o Milan foi campeão em campo. O jogo foi contra o Monza, que acabou perdendo por 1×0. Mesmo com a vitória, o grande italiano ficará fora de todas as competições europeias na próxima temporada.