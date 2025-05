Torcida do Real ergue bandeirões para despedida de Ancelotti e Modric

As homenagens para Carlo Ancelotti e Luka Modric começaram antes mesmo da partida entre Real Madrid x Real Sociedad. O jogo, deste sábado (24/5), marca a última partida do treinador de 65 anos no comando dos Merengues, enquanto o croata se despede do Santiago Bernabéu.

A torcida do Real Madrid ergueu dois bandeirões com os rostos de Modric e Ancelotti, um em cada extremidade do estádio. Na parte do técnico estava escrito “obrigado, Carletto”, enquanto na parte do meio-campista a frase era “obrigado, lenda”. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Leia também

Novo treinador da Seleção Brasileira

Ancelotti deixa os merengues como técnico mais vitorioso da história do clube, com 15 títulos. Na segunda-feira (26/5), ele se apresenta como técnico da Seleção Brasileira, com a missão de fazer a primeira convocação

Maior campeão do clube

Luka Modric está de saída da equipe após 13 temporadas. O jogador de 39 anos deixará a equipe espanhola após a Copa do Mundo de Clubes. O croata encerra a passagem nos Merengues após o clube optar por não renovar o contrato.

Com 28 títulos (6 Champions League), Modric se despede como jogador mais vitorioso da história do Real Madrid.