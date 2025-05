Torre de 650 anos desaba na China e turistas escapam por pouco; vídeo

A Torre de Tambor, no Condado de Fengyang, na cidade de Chuzhou, na China, desabou na última segunda-feira (19/5). Imagens divulgadas na rede social X mostram turistas se afastando do monumento no momento em que ele cai. A causa do acidente está sob investigação.

Veja imagens:

A torre foi construída em 1375, há 650 anos, sendo a maior construção de tambores existente na China, de acordo com a mídia local. Sua base remanescente é a maior do tipo na China, com 72 metros de comprimento e 15,8 metros de altura.

A parte superior do edifício foi reconstruída em 1995 e, em setembro de 2023, foi iniciado um projeto de renovação no valor de 3,41 milhões de yuans (cerca de US$ 470 mil).

As imagens mostram o momento em que as telhas desabam e uma fumaça começa a sair do chão. Os turistas se afastam do local assim que o colapso da torre tem início. Não houve feridos.

A área foi isolada e equipes dos departamentos de segurança pública atuam no local.

Uma das testemunhas informou ao jornal Beijing News que, antes do incidente, estava em uma loja na entrada da torre quando ouviu o som agudo de telhas caindo.

“Felizmente, naquele momento, não havia ninguém na praça e ninguém ficou ferido. Se fosse um pouco mais tarde, haveria muitas crianças saindo para brincar depois do jantar”, relatou a testemunha.