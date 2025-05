Torre Eiffel ficará verde e amarela durante visita de Lula a Paris

Um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, a Torre Eiffel será iluminada com as cores verde e amarela na próxima semana, durante a visita do presidente Lula a Paris.

Como a coluna já noticiou, Lula embarca na terça-feira (3/6) para uma viagem oficial de seis dias à França. A agenda do presidente inclui, inclusive, uma foto com a Torre Eiffell ao fundo.

Torre Eiffel ficará verde e amarela durante evento

Torre Eiffel é um dos maiores pontos turisticos do mundo

Lula terá reunião com presidente da Fraça

Lula e Macron, em visita do presidente francês a Brasília

A previsão do Itamaraty é de que o monumento na capital francesa seja iluminado com as cores da bandeira brasileira na noite da sexta-feira (6/6).

Lula, como a coluna já noticiou, deve aproveitar o momento para tirar uma foto na ponte Alexandre III, tradicional ponto turístico de Paris, com a Torre Eiffel verde e amarela ao fundo.

A agenda de Lula na França

Segundo o programa da viagem preparado pelo Itamaraty e antecipado pela coluna, Lula tem agendas previstas em ao menos duas cidades da França: Paris e Nice, na riviera francesa.

A viagem de Lula, de acordo com o documento, prevê “agenda focada em temas políticos, econômicos, acadêmicos, culturais e de defesa”, além dos eventos relacionados à Conferência da ONU sobre os Oceanos.