Tottenham vence United e conquista o tri da Liga Europa; veja o gol

A Liga Europa tem um novo campeão. O Tottenham bateu o Manchester United por 1 x 0 em Bilbao, na Espanha e ficou com a taça do torneio continental. Com a conquista, os Spurs são campeões de uma competição após 17 anos.

Confira o gol da partida:

O gol do jogo foi marcado por Brennan Johnson. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Sarr cruzou para a área. O jovem dos Spurs brigou com Luke Shaw pela bola e finalizou para o fundo rede do United.

É o primeiro título do Tottenham desde a temporada 2007/08, quando a equipe venceu a Copa da Liga Inglesa contra o rival Chelsea.

A vitória do Tottenham na Liga Europa também marca o tricampeonato da equipe no torneio. Os Spurs venceram a competição nas temporadas 1971/72 e 1983/84, quando o torneio ainda carregava o nome de Copa da Uefa.