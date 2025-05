“Traia Acústico”: Traia Véia volta às origens e grava DVD cheio de sucessos

O quarteto sertanejo Traia Véia voltou a suas origens em Guarulhos (SP) nessa sexta-feira (23/5) para a gravação de seu novo DVD, o “Traia Acústico”, que promete trazer os maiores sucessos do grupo e em breve percorrer o Brasil. Em entrevista à repórter Jussara Ávila do portal LeoDias, o grupo celebrou a fidelidade dos fãs, que inclusive teve direito de dar pitaco no repertório do projeto.

“Voltar para cá hoje, além da responsabilidade de trazer isso aí para a galera, é uma forma de gratidão que nós temos pela cidade, e pela região que sempre abraçou muito a gente. A gente escolheu um repertório para o pessoal cantar de cabo a rabo”, contaram os integrantes do Traia Véia.

“A gente tem certeza que o povo vai abraçar, porque o repertório está incrível. E fazer de repente uma junção do nosso show atual com o ‘Traia Acústico’. A gente ainda vai pensar, mas com certeza tem a ideia de levar essa label para frente”, completaram.

Formado pelos músicos Edu Araújo, Dario Rodrigues, Vini Gouvea e Pedro Cordeiro, o Traia Véia começou sua trajetória nos palcos em 2022 e desde então fazem a alegria do pessoal nos palcos e nos churrascos, como brincam os próprios músicos.

O quarteto é conhecido por muitos sucessos e parcerias com grandes nomes do sertanejo, como: “O Lugar Mais Triste do Mundo”; “Equivocada”, com Gusttavo Lima; “Eu Não Previ”, com Murilo Huff; e “Nova York”,