Trancista relata dia que esposa pagou para desfazer tranças da amante

Uma trancista do Guarujá, no litoral de São Paulo, viralizou nas redes sociais após relatar o dia em que uma mulher apareceu no seu ateliê e pagou para tirar a trança que havia acabado de fazer na cliente. O motivo: a cliente era amante do marido da mulher.

Bárbara Bispo, de 28 anos, é trancista há oito anos e começou a gravar conteúdo sobre o trabalho depois da pandemia de Covid. Ela contou ao Metrópoles que o caso da amante aconteceu em 2018, com mulheres que eram de outra cidade.

No vídeo (assista acima), ela relata a sequência de acontecimentos. Uma mulher havia entrado em contato com ela para marcar um horário. “Depois que agendei, ela falou: ‘Posso deixar a trança paga? Acho que vou me sentir mais segura’”, disse Bárbara.

A trancista notou que o Pix no valor de R$ 350 estava no nome de um homem. “É muito comum eu receber Pix diretamente dos maridos, porque, na maioria das vezes, o marido paga as tranças para as clientes e elas só mandam o comprovante, então eu não estranhei.”

No dia do atendimento, quando estava prestes a finalizar as tranças, uma mulher apareceu no ateliê de Bárbara. “A mulher começou: ‘Tu achou que eu não ia te pegar? Tu achou mesmo que eu não ia te pegar,? Tu achou mesmo que eu não ia te achar? Pois eu te achei. Tá ficando bonitinha? Fez unha e tá colocando cabelo. Colocou unha e fez o cabelo com o dinheiro do meu marido?’”, disse a trancista.

Ela contou que ficou paralisada e a cliente ficou muda. Segundo a trancista, a esposa traída pegou a mão da amante e começou a arrancar as unhas dela com os dentes. “Vai ficar bonita com o dinheiro do meu marido? Só por cima do meu cadáver”, disse a mulher, de acordo com o relato.

Não satisfeita, a mulher ainda pediu que Bárbara desfizesse as tranças da amante. “Eu fiquei quatro horas trabalhando, fazendo o cabelo dela, só que para eu retirar uma por uma, como tá firme, acabei de fazer, eu vou demorar mais uma quatro horas”, disse a trancista para a mulher.

A mulher respondeu que não tinha problema, porque pagaria para Bárbara desfazer o trabalho com o cartão do próprio marido. A esposa disse que havia hackeado o celular do marido, e descobriu que ele tinha pagado até o carro de aplicativo que ela usou para ir ao salão.

Depois de tirar as tranças, as duas deixaram o salão, e Bárbara não soube mais delas desde então. “Nem tchau deram. Só Deus sabe o que aconteceu no caminho daquelas duas”, contou.

Com mais de 38 mil seguidores no TikTok, a trancista afirmou que a repercussão do caso, além de influenciar muitas pessoas a se interessarem pelo ramo das tranças, trouxe um retorno positivo de clientes.

“O que me surpreendeu foram os comentários. Quando eu parei para ler, eu vi que não era só uma coisa de descontração, algo banal. Tinha muita gente que falava: ‘Babi, eu estava triste, estava com ansiedade atacada, com a minha depressão, comecei a ver seus vídeos, suas lives e tudo foi melhorando’. Então acho que esse é o meu intuito e meu propósito”, disse Bárbara.