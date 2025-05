Travis Scott é confirmado como headliner do The Town 2025 e faz apresentação única no Brasil

Após um show consagrado no Rock in Rio 2024, que marcou o público com uma megaprodução repleta de efeitos e energia, Travis retorna ao país com uma performance que promete reunir hits como “SICKO MODE”, “goosebumps”, “HIGHEST IN THE ROOM”, “FE!N” e músicas do elogiado álbum Utopia. No mesmo dia, o palco Skyline também recebe o cantor Don Toliver, conhecido por sucessos como “No Idea” e “No Pole”.

Com cinco dias de programação, o The Town 2025 consolida-se mais uma vez como o maior festival de música, cultura e arte de São Paulo. Além de Travis Scott, o line-up do palco principal conta com nomes de peso como Green Day (7/9), Backstreet Boys (12/9), Mariah Carey (13/9) e Katy Perry (14/9).

No palco The One, a programação do dia 6 de setembro também chama atenção com a presença de Ms. Lauryn Hill, que se apresenta ao lado dos filhos YG Marley e Zion Marley. A artista, considerada uma das maiores rappers de todos os tempos, promete um show memorável, com faixas como “Doo Wop (That Thing)”, “Ex-Factor”, “Ready or Not” e “Killing Me Softly With His Song”.

O espaço ainda celebra o trap nacional com nomes como Matuê, conhecido por “Anos Luz” e “Máquina do Tempo”, e Cabelinho, que chega com os sucessos “X1” e “FOGO E GASOLINA”. A abertura do palco fica por conta de Karol Conka, que convida AJULIACOSTA e Ebony para uma apresentação conjunta.

Outros destaques do palco The One incluem a cantora Ludmilla, que será headliner no dia 14 de setembro. A artista, referência no pop e funk brasileiro, trará ao festival uma seleção de hits como “Maldivas”, “Socadona”, “Cheguei” e “Rainha da Favela”. No dia 13, Gloria Groove também marca presença com um show repleto de atitude e canções como “Vermelho”, “Leilão”, “A Queda” e “Bonekinha”, preparando o terreno para a apresentação de Lionel Richie.