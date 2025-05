O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu, nesta sexta-feira (30), as inscrições para concurso público destinado ao preenchimento de 40 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo (TEFC), que exige apenas o nível médio. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 17 de junho no site do Cebraspe, banca responsável pelo certame.

O cargo oferece remuneração de R$15.128,26 para jornada de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$70 e poderá ser paga até o dia 20 de junho.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 3 de agosto, com duração de 3 horas e 30 minutos. A correção da prova objetiva seguirá o modelo “certo” ou “errado”. Os candidatos ainda passarão por um programa de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

Todas as etapas do concurso, incluindo o procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros e a avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência, ocorrerão exclusivamente em Brasília (DF).

Para concorrer, é necessário apresentar certificado de conclusão do ensino médio emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Mais informações estão disponíveis no site do Cebraspe ou pela Central de Atendimento ao Candidato, pelos telefones (61) 3448-0100 ou 0800 722 1125.